Hannover

Finanzminister erwartet verlangsamte Konjunkturentwicklung

28.12.2018, 13:40 Uhr | dpa

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) erwartet im kommenden Jahr eine sich verlangsamende Konjunktur. Bei einem Ausbleiben größerer Schockereignisse dürfte die deutsche Wirtschaft 2019 real gerade noch um 1,3 Prozent wachsen, sagte er bei einem Empfang in Hannovers Börse vor Wirtschaftsvertretern. Vom privaten wie dem öffentlichen Konsum erwartet er eine stärkere Expansion als im zu Ende gehenden Jahr. Der profitiere weiterhin von einer guten Arbeitsmarktentwicklung, einer etwas niedrigeren Inflationsrate sowie erwartbar hohen Abschlüssen bei den Tarifverhandlungen. Niedersachsen stehe stark und solide da.

Hilbers, der im Januar bereits die ersten Haushaltsberatungen für den Etatentwurf 2020 beginnt, will im kommenden Jahr die Schuldenbremse in der Landesverfassung verankern. Sie lässt die Aufnahme von Neuschulden nur bei wenigen Ausnahmen zu, etwa bei Naturkatastrophen oder bei schlechter Wirtschaftslage. Er strebt im kommenden Jahr auch in anderen Bereichen eine Steuervereinfachung an und will zur Standortsicherung zudem die Belastung der Unternehmen senken.