Offenbach am Main

Kein Knallerwetter an Silvester: Wolken zum Jahreswechsel

28.12.2018, 15:07 Uhr | dpa

Das neue Jahr beginnt, wie das alte aufhört: wolkig und leicht regnerisch. Zu Silvester am Montag ist der Himmel über Hessen grau, hier und dort regnet es, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach vorhersagte. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen sechs und neun Grad, der Wind weht schwach aus dem Westen. Nachts kann dann gebietsweise dichter Nebel aufziehen, die Tiefstwerte sinken auf fünf bis zwei Grad. An Neujahr ändert sich vorerst wenig, wie der Wetterdienst erklärte. Am nun anstehenden Samstag ist es ebenfalls bedeckt und regnet zeitweise, allerdings bei niedrigeren Temperaturen - was im Bergland Glatteisgefahr bedeuten kann. Am Sonntag wird es dann milder mit bis zu neun Grad, der Himmel bleibt aber grau in grau.