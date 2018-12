Mainz

Rund 6500 Strafanzeigen im Zusammenhang mit Handy-Klau

28.12.2018, 16:18 Uhr | dpa

Im auslaufenden Jahr sind dem Innenministerium in Mainz zufolge rund 6500 Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Mobiltelefonen in Rheinland-Pfalz erfasst worden. Die Zahl (Stand 21. November 2018) ist deutlich niedriger als die Angaben für 2017 (7584 Anzeigen) und 2016 (8144 Anzeigen), wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Der Abgeordnete Matthias Lammert (CDU) hatte zuvor eine entsprechende Kleine Anfrage an das Innenministerium gerichtet.

Im Zusammenhang mit Handy-Diebstählen wurden im laufenden Jahr (Stichtag 21. November 2018) bislang 1709 Tatverdächtige ermittelt (2017: 1973 und 2016: 2075). Eine Aussage zur Höhe des durch die Diebstähle entstandenen Sachschadens sei nicht möglich, hieß es.

Eine Ortung gestohlener Mobiltelefone nehme die Polizei nicht vor, betonte das Innenministerium. Dazu sei in der Regel ein richterlicher Beschluss nötig. "Bei gestohlenen Mobiltelefonen liegt diese Voraussetzung regelmäßig nicht vor", teilte das Ministerium mit.

Ein jüngstes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) habe hier keine direkten Folgen. Das EuGH hatte entschieden, dass Ermittler auch schon bei kleineren Delikten persönliche Daten abfragen dürfen. Da es sich um Bundesrecht handelt, sei hier Berlin und nicht Mainz der richtige Ansprechpartner, teilte das Innenministerium mit.