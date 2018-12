Limburg an der Lahn

Juwelier setzt sich erfolgreich gegen Räuber zur Wehr

28.12.2018, 16:58 Uhr | dpa

Ein Juwelier in Limburg hat sich am Freitagmittag erfolgreich gegen einen Räuber zur Wehr gesetzt. Nach einem Handgemenge sei der bislang unbekannte Mann ohne Beute geflüchtet, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Aus seiner Waffe hatte sich ein Schuss gelöst, verletzt wurde niemand. Ob es sich um eine scharfe oder um eine Schreckschusswaffe gehandelt hatte, muss noch ermittelt werden. Der Täter hatte den alleine anwesenden Juwelier zunächst mit der Waffe bedroht. Als sich der Überfallene ihm näherte, löste sich der Schuss.