Malsch

Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Malsch

28.12.2018, 19:42 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Auto bei Malsch (Kreis Karlsruhe) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 48 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses am Freitag beim Einbiegen in die Bundesstraße 3 die Vorfahrt des Autos missachtet. Bei der Kollision seien Fahrer und Beifahrerin des Kleinbusses so schwer verletzt worden, dass sie in eine Klinik gebracht werden mussten. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei vermutlich Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30 000 Euro. Die B3 war wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Reinigung der Fahrbahn über zwei Stunden in Richtung Süden mehrfach kurzzeitig gesperrt.