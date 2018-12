Gerolzhofen

Fahrer bei Lastwagen-Kollision getötet

28.12.2018, 19:48 Uhr | dpa

Ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Lastwagen hat am Freitag einen Fahrer das Leben gekostet. Ein weiterer kam mit lebensgefährlichen, ein dritter mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer eines der Sattelzüge war am frühen Nachmittag bei Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) auf einer Brücke der Bundesstraße 286 aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Er sei bei dem Aufprall gestorben, hieß es. Sein Beifahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, auch der Fahrer des zweiten Lastwagens wurde schwer verletzt. Die Bundesstraße wurde während der Rettungsarbeiten gesperrt.