Bad Kreuznach

Feuerwehr befreit Frau aus Toilette

28.12.2018, 20:30 Uhr | dpa

Eine Frau ist auf einem Campingplatz in Bad Kreuznach von der Feuerwehr aus einer Toilette befreit worden. 90 Minuten lang sei sie dort eingesperrt gewesen, weil sich die Tür nicht mehr habe öffnen lassen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Die Rettungskräfte versuchten zunächst erfolglos, die Tür mit einem Schlüssel zu öffnen. Als dies misslang, befreiten sie die Frau mit Hilfe einer Säge. Der Ehemann hatte am Donnerstagabend die Rettungskräfte alarmiert.