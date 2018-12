Chemnitz

Vandalismus: Polizei und Verkehrsbetriebe vorbereitet

29.12.2018, 11:08 Uhr | dpa

Stillgelegte Parkschein- und Fahrkartenautomaten sollen in der Silvesternacht in Sachsen Vandalismus verhindern. Die Polizeireviere werden mit zusätzliche Beamten verstärkt. "Silvester ist immer die einstatzstärkste Nacht des Jahres", sagte die Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, Jana Ulbricht. "Wir haben uns vorbereitet." Am Connewitzer Kreuz in Leipzig, wo es beim vergangenen Jahreswechsel trotz eines Versammlungsverbotes zu Ausschreitungen kam, bereitet die Stadt Sperrungen an den Zufahrtsstraßen vor. Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben angekündigt, das Connewitzer Kreuz "aufgrund zu erwartender Ereignisse" in der Silvesternacht nicht anzufahren.