Leipzig

Ehemaliges Schulgebäude brennt - keine Verletzten

29.12.2018, 11:12 Uhr | dpa

In einem ehemaligen Schulgebäude im Osten von Leipzig ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Im vierten Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes brannte aus noch ungeklärter Ursache abgelagerter Unrat, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Auch der Dachstuhl wurde durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand noch am Abend löschen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.