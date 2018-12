Dresden

Mehr Geld vom Land für Familienfreizeit, Erziehung, Bauen

29.12.2018, 11:12 Uhr | dpa

Für die Bereiche Familienfreizeiten, Landeserziehungsgeld sowie Bauen auf dem Land gelten 2019 neue Regeln. So können laut Sozialministerium mehr Menschen in den Genuss vom Zuwendungen für Familienfreizeiten oder des Landeserziehungsgeldes kommen, weil die Einkommensgrenzen angehoben werden, bis zu denen das Geld in Anspruch genommen werden kann. Auf dem Land sollen vor allem junge Familien für Erwerb, Erweiterung oder Sanierung von selbst genutztem Wohneigentum besser an staatliche geförderte Darlehen kommen. Dafür stellt der Freistaat 40 Millionen Euro bereit.