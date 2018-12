Hamburg

Menschen aus brennendem Haus gerettet: Ein Verletzter

29.12.2018, 13:54 Uhr | dpa

Bei einem Kellerbrand im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West hat ein 48-jähriger Mann eine Rauchvergiftung erlitten. Zwischen 20 und 30 Menschen mussten am Samstagmorgen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Etwa 15 der Geretteten wurden den Angaben zufolge mit einer Drehleiter aus dem Haus gebracht.

Am Morgen war es aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus zu einem Kellerbrand gekommen. Daraufhin verteilte sich starker Rauch über das Treppenhaus in dem Gebäude, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein 48-Jähriger wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Andere Betroffene wurden am Ort von den Rettungskräften betreut. Einem Polizeisprecher zufolge sollen im Laufe des Samstags Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.