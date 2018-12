Barsinghausen

Prokop froh: Nur Musche leicht angeschlagen

29.12.2018, 14:20 Uhr | dpa

Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat zum Start der WM-Vorbereitung nahezu alle Spieler in bester Verfassung zur Verfügung. "Wir sind alle erleichtert, dass alle fit hergekommen sind", sagte Prokop am Samstag im niedersächsischen Barsinghausen. "Lediglich Matthias Musche hat noch mit einer kleinen Schwellung zu kämpfen." Der Linksaußen des SC Magdeburg reiste mit einer leichten Kapselverletzung zum Kurz-Lehrgang in der Nähe von Hannover an und soll bis Sonntag nur eingeschränkt trainieren. "Ich gehe davon aus, dass er ab dem 2. Januar voll einsatzfähig ist", sagte Prokop.

Nach zweien freien Tagen über den Jahreswechsel trifft sich die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) wieder in Hamburg. Vor dem Start der Weltmeisterschaft am 10. Januar in Berlin gegen das vereinte Team aus Korea stehen noch zwei Testspiele in Hannover gegen Tschechien (4.1.) und in Kiel gegen Argentinien (6.1.) an.

In Barsinghausen will Prokop am Wochenende vor allem taktisch mit seinem 18-Mann-Kader arbeiten. Zum Spiel gegen Korea muss der 40-Jährige noch zwei Spieler streichen.