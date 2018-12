Bonn

Wie Haustiere den Silvesterstress überstehen

29.12.2018, 14:38 Uhr | dpa

Gardinen zu, beruhigende Musik an: Tierschützer raten, Haustiere in Sachsen-Anhalt vor lauten Silvesterfeuerwerken angemessen zu schützen. "Das Böllern mit Silvesterknallern und Raketen sorgt bei den meisten Haustieren für Angst oder sogar Panik und ist in der Regel mit großem Stress verbunden", sagte eine Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes in Bonn. Einige Tiere gerieten dadurch auch in gefährliche Situationen. Katzen könnten wegen des Stresses unüberlegt auf Straßen laufen und sich dabei tödlich verletzen, so die Sprecherin.

Um den Haustieren großen Druck zu ersparen, würden schon einfache Tricks helfen. "So wenig Veränderung wie möglich ist für die Tiere am besten", sagte eine Mitarbeiterin des Tierschutzvereins in Halle. Die Besitzer sollten zur gleichen Uhrzeit wie immer füttern. Man könnte auch Kisten zum Verstecken bereitstellen. Dumpfe Knalle könnten mit beruhigender Musik überspielt werden. Außerdem sollten Gardinen und Rollos die Fenster abdunkeln, damit die hellen Lichteffekte der Raketen nicht zu sehen seien. Bei besonders ängstlichen Tieren könnten auch pflanzliche Beruhigungsmittel helfen.