Nordhausen

Haftbefehl nach Tötung von Ehepaar in Nordhausen erlassen

29.12.2018, 16:40 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Rentner-Ehepaars am Heiligabend im thüringischen Nordhausen ist gegen einen 56-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Eine Richterin am Amtsgericht Nordhausen habe entschieden, dass er noch am Samstag in ein Gefängnis überstellt werden soll, teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit. Weitere Details, etwa zum Motiv des Mannes, wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen weiterhin nicht nennen.

Der 56-Jährige war am Freitag festgenommen worden. Der Mann aus Nordhausen stamme aus dem Umfeld der Opfer und sei geständig, hatte die Polizei mitgeteilt. Zuvor hatte es demnach einen DNA-Treffer in der Spurenauswertung gegeben. Die Leichen der Opfer - ein 82-Jähriger und seine 80 Jahre alte Frau - waren am Montagvormittag entdeckt worden. Sie lagen nach Polizeiangaben im Hof ihres Wohnhauses, der vermutlich auch der Tatort war. An den Leichen wurden Anzeichen "massiver Gewalteinwirkung" festgestellt. Eine Obduktion bestätigte später den Verdacht auf ein Tötungsverbrechen.

Nach der Tat wurde laut Staatsanwalt das Haus des Paares durchsucht und vermutlich ein hoher Bargeld-Betrag mitgenommen. Konkrete Angaben zum entwendeten Geldbetrag oder zur Tatwaffe wollen Polizei und Staatsanwaltschaft wegen der noch laufenden Ermittlungen weiterhin nicht machen.