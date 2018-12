Wolgast

Kleinwagen gerät in Gegenverkehr: Fünf Leichtverletzte

29.12.2018, 17:14 Uhr | dpa

Ein Kleinwagen ist auf einer Landstraße in Wolgast in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Dabei seien der 48-jährige Fahrer des gerammten Fahrzeugs und seine vier Mitfahrer leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Neubrandenburg mit. Die 36-jährige Fahrerin des Kleinwagens und ihre drei Mitfahrer blieben unverletzt. Warum die Frau in einer Kurve im Landkreis Vorpommern-Greifswald nach links von der Fahrbahn abgekommen war, war laut Polizei zunächst unklar. Beide Autos waren derart demoliert, dass sie nicht weiterfahren konnten. Der gesamte Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 10 000 Euro.