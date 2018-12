Bremen

Ein Jahr nach Achillessehnenriss: Bartels ins Trainingslager

29.12.2018, 17:18 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen reist mit dem Langzeit-Verletzten Fin Bartels am 2. Januar ins Trainingslager nach Südafrika. "Fin wird dabei sein", sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Samstag dem Internetportal Deichstube. Bartels hatte sich vor über einem Jahr einen Achillessehnenriss erlitten und soll im Trainingslager an das Mannschaftstraining herangeführt werden.

"Es hat sich sehr vernünftig entwickelt. Fin ist auf einem guten Weg. Wir müssen jetzt schauen, wie er die Steigerung der Belastung verkraften wird", sagte Baumann. Der 31 Jahre alte Bartels war im Herbst schon einmal teilweise ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, hatte danach aber einen Rückschlag erlitten.