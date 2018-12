Langenhagen

Vorfall am Flughafen Hannover: Keine Hinweise auf Terror

29.12.2018, 18:09 Uhr | dpa

Das Fluggastgebäude des Flughafens in Hannover. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Nach dem Zwischenfall am Flughafen von Hannover sehen die Ermittler bisher keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Das Motiv sei völlig unklar, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagabend. Ein Mann hatte am Nachmittag mit einem Auto ein Tor durchbrochen und war mit dem Fahrzeug auf das Vorfeld gelangt. Dort hat er laut ersten Erkenntnissen versucht, einem landenden Flugzeug zu folgen. Er sei dann von Streifenwagen aufgehalten worden, berichtete die Bundespolizei. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann ein Einzeltäter ist. Der Fahrer habe laut Drogentest unter dem Einfluss von Kokain und Amphetaminen gestanden.

Der Flughafen stellte nach dem Zwischenfall zunächst den Flugbetrieb ein. Betroffen sind davon mindestens 13 Starts und 21 Landungen, die sich verzögerten oder deren Jets umgeleitet wurden. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden sollte, war zunächst noch unklar. Der Check-in lief am Abend wieder an.