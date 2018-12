Oldenburg

32. Auflage der "Feuerwerk der Turnkunst" gestartet

29.12.2018, 18:11 Uhr | dpa

Die Akrobaten stehen am Ende der Veranstaltung "Feuerwerk der Turnkunst" in der Halle. Foto: Mohssen Assanimoghaddam (Quelle: dpa)

Die Show "Feuerwerk der Turnkunst" ist am Samstag zum 32. Mal gestartet. 115 Turner und Künstler zeigten während der traditionellen Auftaktveranstaltung in Oldenburg eine knapp dreistündige Vorstellung mit 24 Einlagen aus dem Bereich Turnen, Akrobatik und Bewegung. Europas größte Turnshow steht in diesem Jahr unter dem Motto "Connected".

Bis zum 27. Januar wird das Ensemble in 21 weiteren Städten insgesamt 34 Veranstaltungen präsentieren. Nach Stationen in Bremen, Hannover mit der berühmten Silvester-Gala, Dortmund, Berlin, Hamburg und München endet die Show-Veranstaltung erstmals in Köln. Bislang sind laut Veranstalter rund 180 000 Tickets vergriffen. Der Ausrichter, der Niedersächsische Turner-Bund, rechnet mit knapp 230 000 Besuchern.