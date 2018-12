Altenburg

33-Jähriger tot in Wohnung: Zwei Verdächtige festgenommen

29.12.2018, 20:12 Uhr | dpa

Ein 33-Jähriger ist tot in einer Wohnung in Altenburg entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und hat zwei Verdächtige festgenommen. Wie die Ermittler am Samstag mitteilten, hatten die Mitbewohner des Mannes seine Leiche am Freitag entdeckt. "Die Ermittlungen zur Todesursache erbrachten den Hinweis auf eine Straftat", berichtete ein Polizeisprecher. Eine 27-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann, beides Deutsche, wurden festgenommen. Es erging bereits Haftbefehl.