Potsdam

Bettenabbau durch neue Mindestzahl bei Personal befürchtet

30.12.2018, 11:17 Uhr | dpa

Die neue bundesweite Regelung zum Mindestpersonalbestand an Kliniken könnte aus Sicht des Gesundheitsministeriums in letzter Konsequenz auch zum Bettenabbau in Brandenburg führen. Es hänge aber erst einmal von den Strategien der einzelnen Krankenhäuser ab, wie sie mit dem Problem umgingen, sagte Gerlinde Krahnert, amtierende Sprecherin des Gesundheitsministeriums, auf Anfrage.

Ab 1. Januar müssen Kliniken Mindestzahlen beim Personal einhalten. Sie gelten für Intensivstationen sowie Abteilungen für Kardiologie, Geriatrie und Unfallchirurgie. Wer zu wenig Pflegekräfte für zu viele Patienten hat, muss Betten abbauen, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) formuliert.