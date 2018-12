Hansestadt Havelberg

Gartensommer 2019 im Elb-Havel-Winkel geplant

30.12.2018, 12:27 Uhr | dpa

Der Elb-Havel-Winkel will 2019 mit einem Gartensommer den sanften Tourismus weiter ankurbeln. Im Juni seien für die Region mindestens 25 Veranstaltungen und Aktionen rund um das Thema Garten geplant, teilte der Havelberger Bürgermeister Bernd Poloski und Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe Elb-Havel-Winkel am Sonntag mit. Es solle ein Projekt "Kunst für Demokratie" geben, offene Gärten, Höfe, Galerien und Ateliers sowie Kunstworkshops, Lesungen und Kräuterführungen. "Wir planen also eine Art "Mini-Buga", die sich auch an Kunst- und Kulturinteressierte richtet", erklärte Poloski. 2015 hatte die Bundesgartenschau der Region zu einem starken Besucher-Plus verholfen.