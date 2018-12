Köthen (Anhalt)

Maskierte hebeln Supermarkt-Kasse auf und erbeuten Bargeld

30.12.2018, 14:22 Uhr | dpa

Zwei maskierte Täter haben in einem Köthener Supermarkt mit einem Brecheisen eine nicht besetzte Kasse aufgebrochen und Bargeld erbeutet. Nach der Tat am Samstagabend flüchteten die beiden mit mehreren Hundert Euro Bargeld, wie die Polizei am Sonntag in Dessau-Roßlau mitteilte. Ein Komplize soll an der Eingangstür des Marktes gewartet haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nach Hinweisen zu den Tätern.