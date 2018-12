Stralsund

Fünf Verletzte bei Unfall in Stralsund

30.12.2018, 17:15 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Stralsund sind am frühen Sonntag alle fünf Insassen eines Autos verletzt worden. Die 40-jährige Fahrerin sei auf dem Knieperdamm in Richtung Altstadt gefahren und in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Sie sei mit dem Wagen zunächst gegen die Bordsteinkante und dann gegen einen Baum gefahren. Die Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin wurden ins Klinikum von Greifswald gebracht und stationär aufgenommen. Die drei hinten sitzenden Mitfahrer im Alter von 36, 38 und 13 Jahren kamen laut Polizei zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus von Stralsund.