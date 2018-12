Autofahrer rammt Gasverteiler und löst Großeinsatz aus

30.12.2018, 17:32 Uhr | dpa

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Gummersbach eine Gasverteilerstation gerammt und so einen Großeinsatz von Feuerwehr und weiteren Rettungskräften verursacht. Der Fahrer sei anschließend geflüchtet und habe das Unfallauto zurückgelassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weil Gas ausströmte, mussten rund 100 Anwohner ihre Häuser verlassen und in einer nahegelegenen Schule untergebracht werden. Die Identität des Fahrers war am Sonntagnachmittag noch unbekannt.