Chemnitz

Zahlreiche Hakenkreuze auf Gelände von Sportverein gesprüht

30.12.2018, 17:35 Uhr | dpa

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Sportvereins in Chemnitz zahlreiche Hakenkreuze gesprüht. Die Täter beschmierten Türen, Tore und Bänke. Die Kreuze seien zwischen 5 und 50 Zentimeter groß, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag in Chemnitz. Eine Zahl könne er nicht nennen, aber es seien viele Kreuze gewesen. Die Tatzeit liege wahrscheinlich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Es ist bereits das zweite Mal, dass Hakenkreuze auf dem Gelände des Sportvereins gesprüht wurden. Vor einigen Monaten hatten Unbekannte Hunderte solcher Zeichen angebracht. Zuvor hatte die "Freie Presse" darüber berichtet.