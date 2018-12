Halberstadt

Polizei erwischt mutmaßliche Einbrecher in Getränkehandel

30.12.2018, 17:37 Uhr | dpa

In Halberstadt hat die Polizei zwei Männer beim mutmaßlichen Einbruch in einen Getränkehandel erwischt. Die Beamten waren am frühen Sonntagmorgen informiert worden und fuhren mit mehreren Streifenwagen los. Auf dem Dach des Getränkehandels fanden sie einen 37-Jährigen, ein weiterer gleichaltriger Mann hatte sich im Innenraum versteckt, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Beide Männer standen unter Alkohol und Drogen. Sie hatten den Ermittlungen zufolge die Leiter mitgebracht, mit der sie auf das Dach und dann in den Getränkehandel gelangt waren.