Schleiz: Schuppen brennt, Anwohner müssen Häuser verlassen

30.12.2018, 17:39 Uhr | dpa

Wegen eines Feuers in einem benachbarten Schuppen haben mehrere Bewohner in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) ihre Häuser verlassen müssen. Der Brand brach nach Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Sonntag in dem als Holzlager genutzten Schuppen im Ortsteil Gräfenwarth aus. Am frühen Sonntagabend waren Feuerwehrleute noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Bislang sei niemand verletzt worden, hieß es bei der Polizei. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.