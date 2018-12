Buxtehude

Buxtehude gelingt Sieg zum Jahresabschluss gegen Leverkusen

30.12.2018, 18:14 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben sich mit einem Sieg aus dem Jahr 2018 verabschiedet. Am Sonntag gewann das Team von Dirk Leun in einem umkämpften Bundesliga-Match letztlich souverän 29:24 (12:15) gegen Bayer Leverkusen. Dabei mussten die Gastgeberinnen bis Mitte der zweiten Halbzeit einem Rückstand hinterherlaufen, konnten aber in den Schlussminuten doch noch für das klare Ergebnis sorgen. Beste Werferin war Lisa Prior, die neun Tore erzielte, darunter waren sechs verwandelte Siebenmeter.