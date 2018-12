Bad Langensalza

Thüringer HC bleibt ungeschlagen: Heimsieg gegen Göppingen

30.12.2018, 18:41 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre Siegesserie ausgebaut. Die deutschen Meisterinnen setzten sich am Sonntag mit 26:23 (11:12) gegen Frisch Auf Göppingen durch. Es war der neunte Sieg im neunten Spiel - trotz personeller Probleme: Spielführerin Iveta Luzumova fehlte ebenso wie Saskia Lang.

In einer intensiven Partie sahen die Zuschauer in der Salza-Halle ein ausgeglichenes Spiel. Erst kurz vor der Pause könnten sich die Gäste einen Treffer Vorsprung erspielen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der THC das Tempo und ging schnell mit 15:13 in Führung. Im Anschluss sorgten erfolgreiche Offensivaktionen für einen zwischenzeitlichen Drei-Tore-Vorsprung. Diesen gab der THC durch eine konzentrierte Leistung in der Abwehr bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab.