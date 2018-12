Suhl

Suhler Volleyballerinnen verlieren letztes Spiel des Jahres

30.12.2018, 19:06 Uhr | dpa

Volleyball-Bundesligist VfB Suhl hat sich im letzten Heimspiel des Jahres mit 1:3 (25:22, 22:25, 23:25, 16:25) dem SC Potsdam geschlagen geben müssen. Trotz Saisonrekordkulisse von 1400 Zuschauern in der heimischen Wolfsgrube waren die Gastgeberinnen am Sonntag nur in den ersten beiden Sätzen ebenbürtig. Potsdams Diagonalangreiferin Marta Drpa war ansonsten kaum unter Kontrolle zu bringen.

Das Team von Suhls Trainer Mateusz Zarczynski zeigte vor allem im ersten Durchgang tolle Aktionen im Block, im vierten Satz gelang aber gar nichts mehr. Mit vier Siegen aus neun Spielen liegt Suhl weiter im Mittelfeld der Tabelle.