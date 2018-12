Oberhausen

Gasometer Oberhausen wird 90 - und als Ausstellungshalle 25

31.12.2018, 11:04 Uhr | dpa

Der Gasometer in Oberhausen am Rhein-Herne-Kanal. Foto: Matthias Balk/Archiv (Quelle: dpa)

Das Industriedenkmal Gasometer Oberhausen feiert 2019 gleich zwei Jahrestage: Vor 90 Jahren wurde der Gasdruckbehälter erbaut. Und sechs Jahre nach der Stilllegung wurde er 1994 als Ausstellungshalle wiedereröffnet - das ist bald 25 Jahre her. Rund acht Millionen Besucher haben seitdem zahlreiche Ausstellungen in dem 100 Meter hohen und unbeheizten Ausstellungsraum besucht. Noch bis zum 27. Oktober läuft aktuell die Schau "Der Berg ruft". Thema ist die Faszination der Berge auf die Menschen. Hauptattraktion ist ein 17 Meter hohes Modell des Matterhorns, das kopfüber im Innenraum hängt. Kurz vor Weihnachten hatten bereits 500 000 Menschen diese Ausstellung besucht.

Der im Mai 1929 in Betrieb genommene Scheibengasbehälter diente als Gasspeicher für die Industrieanlagen der Gutehoffnungshütte und der nahen Kokerei Osterfeld. Er konnte 347 000 Kubikmeter Gas speichern. Laut städtischer Betreibergesellschaft war der Gasometer mit 117,5 Metern Höhe und einem Durchmesser von 67,6 Metern Durchmesser der größte Gasbehälter Europas. 1946 brannte er bei Reparaturarbeiten ab und wurde danach wieder aufgebaut. 1988 wurde er stillgelegt, aber nicht abgerissen.

Unter den mittlerweile 16 Ausstellungen war beispielsweise 1999 "The Wall", eine Installation des Künstlerpaares Christo und Jeanne-Claude. Sie stapelten 13 000 Ölfässer in sieben Farben 26 Meter hoch über die gesamte Breite. 390 000 Besucher kamen damals in sechs Monaten. Besucherstärkste Ausstellung war zuletzt "Wunder der Natur". Sie lief knapp 21 Monate. Mehr als 1,3 Millionen Besucher wurden gezählt.

Nach der aktuellen Ausstellung steht ab November 2019 eine umfangreiche Sanierung an. Unter anderem wird ein neuer Rostschutz angebracht. Rund ein Jahr lang soll der Gasometer dafür geschlossen bleiben. Die Kosten werden auf 14,5 Millionen Euro veranschlagt.