Halle (Saale)

Auto in Halle geht in Flammen auf: vollständig zerstört

31.12.2018, 11:33 Uhr | dpa

Ein Auto ist in Halle in Flammen aufgegangen und vollständig zerstört worden. Wie es zu dem Brand am Sonntagabend kommen konnte, sei noch unklar, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass das Fahrzeug in Leipzig zuvor gestohlen worden war.