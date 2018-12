Bremen

Fahrten mit Bus und Bahn werden vielfach etwas teurer

31.12.2018, 13:29 Uhr | dpa

In Niedersachsen und Bremen werden Fahrten mit Bus und Bahn in vielen Regionen 2019 etwas teurer. Während die Preiserhöhungen häufig bereits zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember wirksam wurden, gelten die neuen Tarife im Großraum Braunschweig vom 1. Januar an, wie der Verkehrsverbund Region Braunschweig mitteilte. Während die Preise für Abo- und Zeitkarten stabil bleiben, steigen sie für Einzelkarten im Schnitt um 2,12 Prozent. Ein Einzelticket im Stadttarif Braunschweig, Goslar und Wolfsburg etwa kostet nun 2,60 statt 2,50 Euro. Der Preis für die Zehnerstreifenkarte steigt von 21,50 auf 22 Euro. Die Preise für Tageskarten steigen um 20 bis 50 Cent.

Im landesweit gültigen Niedersachsentarif waren die Preise für Einzel- und Zeitkarten bereits um durchschnittlich 2,5 Prozent angehoben worden. Der Preis für das Niedersachsenticket, mit dem man einen Tag lang unbeschränkt im Regionalverkehr im Land unterwegs ist, wurde von 23 auf 24 Euro angehoben.

Im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) steigen die Fahrpreise ab dem 1. Januar 2019 um durchschnittlich 0,7 Prozent. Betroffen sind nur wenige Tarifgebiete und Fahrkartenarten. So bleiben die Preise für Einzeltickets in Bremen, Bremerhaven und Verden (Aller) unverändert.