Hamburg

Kritik an Hamburger Handelskammer beim Ehrbaren Kaufmann

31.12.2018, 14:59 Uhr | dpa

Bei der Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns hat die Hamburger Handelskammer erneut scharfe Kritik einstecken müssen. "Die öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten im Präsidium lähmen die Kammer und demotivieren die Mitarbeiter", sagte der Vorsitzende der Versammlung, Gunter Mengers, am Silvestertag in der Handelskammer. Die einstmals so aktive Handelskammer Hamburg werde "kaputt gespart" und es gingen schon lange keine Impulse mehr von ihr aus.

Vor einigen Wochen hatte der Präses der Handelskammer, Tobias Bergmann, seinen Rücktritt erklärt. Daher hielt Vizepräses André Mücke die Ansprache an die rund 1500 Gäste im Börsensaal der Handelskammer, darunter auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und zahlreiche Senatoren. Er rief zu einem Neustart aller Beteiligten auf: "Lassen Sie uns die Scharmützel der Vergangenheit endlich beenden. Es hat in dieser Stadt niemand ein Interesse daran!"