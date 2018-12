Bietigheim-Bissingen

Klein und Boch gewinnen beim Silvesterlauf in Bietigheim

31.12.2018, 17:00 Uhr | dpa

Hanna Klein von der SG Schorndorf und Simon Boch von der LG Telis Finanz Regensburg haben am Montag den Bietigheimer Silvesterlauf über 11,1 Kilometer gewonnen. Die deutsche 5000-Meter-Meisterin Klein entschied das Rennen nach einer Tempo-Erhöhung bei Kilometer acht in der Bietigheimer Altstadt vor rund 15 000 Zuschauern in 37:21 Minuten für sich. Zweite wurde Vorjahressiegerin Laura Hottenrott (38:11) vor Victora Brandt (40:35). "Das Publikum hat mich auf den letzten Kilometern getragen", sagte die EM-Teilnehmerin. "Dieser Silvesterlauf war neben der DM in Nürnberg mein Saison-Highlight."

Der deutsche 10 000-Meter-Vizemeister Boch holte sich in 33:03 Minuten vor Marcel Fehr (33:20) und Ilyas Yonis Osman (33:23) seinen vierten Sieg in Bietigheim. Mit 3390 Teilnehmern ist Bietigheim der zweitgrößte deutsche Silversterlauf hinter Soest/Werl.

Den Silvesterlauf in Backnang über 10 Kilometer entschieden vor knapp 10 000 Zuschauern der deutsche U23-Vizemeister Jens Mergenthaler (30:23) und Isabell Leibfritz (37:05) klar für sich.