Hamburg

Tschentscher besucht Polizei, Rettungskräfte und Ärzte

31.12.2018, 17:49 Uhr | dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat an Silvester verschiedene Einrichtungen in der Hansestadt besucht. Stellvertretend für alle Menschen, die in der Silvesternacht arbeiten müssen, dankte er den Ärzten und Krankenschwestern in der Zentralen Notaufnahme in der Asklepios-Klinik St. Georg für ihren Einsatz. Auf der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor nahm der Bürgermeister an einer Einsatzbesprechung der Rettungskräfte teil. Außerdem stand noch ein Besuch auf dem Polizeikommissariat im Stadtteil Bramfeld auf dem Programm. Insgesamt sind an Silvester in Hamburg rund 500 Rettungskräfte und 500 Polizisten im Einsatz.