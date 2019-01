Lübeck

Trauerfeier für Jürgen Manthey: Nachlass nach Marbach

01.01.2019, 12:54 Uhr | dpa

Die öffentliche Trauerfeier für den Literaturwissenschaftler, Lektor und Bestsellerautor Jürgen Manthey findet am 4. Januar (12.00 Uhr) im Kolosseum in Lübeck statt. Der Verleger Gerhard Steidl und der Kieler Literaturwissenschaftler Stephan Opitz werden dabei Gedenkreden halten. Seinen Nachlass habe Manthey dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach vermacht, ließ die Witwe über die Geschäftsführerin der Günter und Ute Grass Stiftung, Hilke Ohsoling, mitteilen. Günter Grass und Manthey schätzten sich sehr, 2005 hatten beide gemeinsam Mantheys bekanntestes Buch, den Bestseller "Königsberg. Geschichte einer Weltbürgerrepublik", in Lübeck im Buddenbrookhaus vorgestellt.

Manthey, der die Literatur und den Literaturbetrieb in verschiedenen Funktionen in Deutschland über viele Jahre mitprägte, war am 13. Dezember im Alter von 86 Jahren in Lübeck gestorben. Er soll zu einem späteren Zeitpunkt in kleinstem Kreis im Ruheforst Fredeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg beigesetzt werden, wie es sein Wunsch war.

Bis zuletzt arbeitete der Autor an einem großen kulturhistorischen Band über die Vernetzungen der Ostsee-Anrainer. Das etwa 2000 Seiten umfassende Manuskript liegt nach Angaben der Witwe vollständig vor, es ist aber noch nicht veröffentlicht.

Mantheys erste Buchveröffentlichung ist in inzwischen 11. Auflage immer noch lieferbar: eine Bildmonographie über Hans Fallada. Manthey leitete die Literaturredaktion des Hessischen Rundfunks. Er war Cheflektor beim Rowohlt Verlag und betreute unter anderem das Werk von Peter Rühmkorf und Thomas Pynchon. Außerdem lehrte er als Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Essen.