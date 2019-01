Hamburg

Daberkow und Beerbaum beim Silversterlauf siegreich

01.01.2019, 12:56 Uhr | dpa

Miguel Daberkow von der TSG Bergedorf hat die 35. Auflage des Hamburger Silvesterlaufes "Rund um die Teichwiesen" gewonnen. Am letzten Tag des Jahres 2018 siegte er nach 10,4 Kilometern in der Zeit von 37:39 Minuten vor Peter Buchleitner (Tide Runners Hamburg), der 38:54 Minuten benötigte. Schnellste Frau war Sonja Beerbaum (Hamburg) in 45:45 Minuten vor Ulrike Penz (Tide Runners Hamburg/45:53).

1419 gemeldete Teilnehmer hatten für ein Rekordergebnis bei dem traditionellen Jahresabschlusslauf gesorgt. Viele waren verkleidet auf den Distanzen von einer Runde (2600 Meter) bis vier Runden unterwegs gewesen. Eine Familie hatte sich als Astronauten-Team auf die Strecke gewagt. Andere Hobbyläufer hatten sich als Hasen, Sträflinge, Weihnachtsmänner, Piraten, Wikinger, Pastoren, Handwerker oder US-Präsident Donald Trump verkleidet. Wie schon in den Jahren zuvor erhielten auch die am besten kostümierten Sportler einen Preis.