Hamburg

Weniger Polizei-Einsätze an Silvester in Hamburg

01.01.2019, 12:56 Uhr | dpa

Die Hamburger Polizei ist in der Neujahrsnacht zu 1200 Einsätzen ausgerückt. Das seien 400 weniger als im Vorjahr, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Die Einsatzgründe waren sehr unterschiedlich: Schlägereien, Feuer, Sachbeschädigungen. Zehntausende Menschen feierten in der Hamburger Innenstadt und in St. Pauli, um das neue Jahr zu begrüßen.