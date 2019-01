Rostock

"Warnemünder Turmleuchten" wegen Sturm abgesagt

01.01.2019, 13:07 Uhr | dpa

Laser- und Lichtshow "Warnemünder Turmleuchten" am Leuchtturm in Warnemünde 2016. Foto: Ove Arscholl/Archiv (Quelle: dpa)

Aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes ist das traditionelle "Warnemünder Turmleuchten" abgesagt worden. Dies haben die Veranstalter Hanse Event und der Förderverein Leuchtturm Warnemünde am Dienstagvormittag in Abstimmung mit Feuerwehr und Polizei entschieden. In Mecklenburg-Vorpommern erwartet der DWD Sturmböen bis zur Windstärke 11.

Das "Warnemünder Turmleuchten" sollte am Dienstagabend (18.00 Uhr) unter dem Motto "Momente" stattfinden. Bis zu 90 000 Besucher wurden erwartet. Nun soll das Event verschoben werden. "Alle Beteiligten werden sich um einen Nachfolgetermin bemühen", teilte Martina Hildebrandt von der Hanse Event mit.