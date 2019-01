Berlin

Diebe brechen über Keller in Sparkasse ein

01.01.2019, 17:08 Uhr | dpa

Unbekannte sind in der Silvesternacht über einen Keller in eine Sparkasse im Berliner Ortsteil Baumschulenweg eingestiegen und haben mehrere Schließfächer ausgeräumt. Die Einbrecher hätten mehrere Wertfächer in der Bankfiliale aufgebrochen und geleert, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Diebe sollen über einen Kellerraum in die Filiale in der Baumschulenstraße gelangt sein. Dort hätten sie die Decke aufgestemmt und sich so Zutritt zu dem Wertfächerraum verschafft.

Aus dem Tathergang schließe man, dass an dem Einbruch mehr als eine Person beteiligt gewesen sei. Die Diebe konnten samt Beute entkommen. Gegen 3.30 Uhr hatten Sicherheitskräfte den Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. Angaben zum Wert des Diebesguts machte die Behörde vorerst nicht.

Im Januar 2013 waren Unbekannte durch einen selbstgebauten Tunnel in eine Bank in Steglitz eingestiegen und hatten im Tresorraum 300 Schließfächer ausgeräumt. Die Hintergründe wurden bislang nicht aufgeklärt.