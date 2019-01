München

Sternsinger besuchen erstmals Ministerpräsident Söder

01.01.2019, 17:53 Uhr | dpa

Erstmals nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten darf Markus Söder (CSU) in der Staatskanzlei Sternsinger begrüßen. Am Mittwoch überbringen Sternsinger aus dem Erzbistum Bamberg dem Regierungschef ihren traditionellen Segensspruch im Ministerratssaal. Im vergangenen Jahr hatte Söders Vorgänger Horst Seehofer letztmals als Ministerpräsident Sternsinger empfangen.

Traditionell bringen Sternsinger Segenswünsche von Haustür zu Haustür und hinterlassen ihren Spruch mit Kreide an den Haustüren. Seit zehn Jahren haben sie dabei auch in der Staatskanzlei Station gemacht und über einer Tür an einer eigens präparierten Stelle in der sogenannten Zirbelstube neben dem Büro des Ministerpräsidenten den Segensspruch hinterlassen - in diesem Jahr "20*C+M+B*19".

Die Sternsingeraktion ist eine weltweite Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Sie steht in diesem Jahr unter dem Leitwort "Wir gehören zusammen - in Peru und auf der ganzen Welt!". Die Sternsinger wollen den Blick auf weltweit rund 165 Millionen Kinder mit einer Behinderung richten, die besonders in armen Ländern oft vernachlässigt, diskriminiert und ausgegrenzt werden.