München

Steigende Lawinengefahr in bayerischen Alpen

01.01.2019, 18:16 Uhr | dpa

Kräftiger Nordwestwind und Neuschnee erhöhen die Gefahr von Lawinen im Freistaat. Am Mittwoch steige die Lawinengefahr im gesamten bayerischen Alpenraum auf die dritte von fünf Gefahrenstufen ("erheblich") an, teilte die Lawinenzentrale in München am Dienstag auf ihrer Homepage mit. "Schneebrettlawinen mittlerer Größe können bereits bei geringer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch einen einzelnen Skifahrer, ausgelöst werden." Durchfeuchtete Schneedecken könnten auch abrutschen, Lawinen sich selbstständig lösen. "Am Donnerstag bleibt es unbeständig und kalt", hieß es zur Prognose. "Die Lawinensituation wird angespannt bleiben."