Rostock

Warnstreiks bei Geldtransporter-Fahrern in Rostock

02.01.2019, 09:25 Uhr | dpa

In Rostock sind mehrere Dutzend Geldtransporter-Fahrer in einen Warnstreik getreten. Die rund 60 Beschäftigten der Tagschicht versammelten sich am frühen Mittwochmorgen vor dem Unternehmen der Sicherheitsfirma Prosegur, teilte Stefan Gillwald von der Gewerkschaft Verdi in Rostock mit. "Wir sind sehr zufrieden damit, wie der Streik läuft. Bislang ist kein Transportfahrzeug rausgefahren". Auch am Donnerstag werde definitiv noch gestreikt, sagte Gillwald.

Nach fünf ergebnislosen Verhandlungsrunden hatte die Gewerkschaft Verdi die bundesweit 12 000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Am Donnerstag und Freitag werden die Tarifverhandlungen in Bad Nauheim in Hessen fortgesetzt. Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro beziehungsweise eine Erhöhung der Gehälter um 250 Euro monatlich.

Aufgrund des Streiks werde der Bargeldverkehr in Deutschland nach Angaben von Verdi erheblich gestört. Die Arbeitgeber gingen jedoch nicht von größeren Problemen aus, wie eine Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) am Dienstag sagte.