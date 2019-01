Erfurt

Wieder weniger Rinder in Thüringer Ställen

02.01.2019, 11:23 Uhr | dpa

Thüringer Landwirte halten immer weniger Rinder. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des Statistischen Landesamts gab es am Stichtag 3. November 2018 rund 314 000 Rinder in Thüringen. Ein Jahr zuvor waren es fast 322 000 Tiere und zwei Jahre zuvor sogar noch rund 329 500. Seit einigen Jahren geht der Rinderbestand im Land stetig weiter zurück. Im Vergleich zu Mai 2018 standen im November aber etwa 520 mehr Rinder in den Ställen.

Die Mehrzahl der Thüringer Rinder wird zur Milchgewinnung genutzt (65,3 Prozent). Die Quote der Rassen, die rein zur Fleischherstellung genutzt werden, lag bei 25 Prozent.