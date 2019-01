Kiel

Holstein Kiel startet Rückrundenvorbereitung: Lewerenz geht

02.01.2019, 11:52 Uhr | dpa

Kiels Trainer Tim Walter gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Frank Molter (Quelle: dpa)

Holstein Kiel nimmt als erster der drei Nordclubs aus der 2. Fußball-Bundesliga die Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte auf. Trainer Tim Walter versammelt den Kader des Tabellenfünften an diesem Donnerstag um 14.30 Uhr auf dem Trainingsgelände in Kiel-Projensdorf. Am Freitag fliegt das Team ins Trainingslager, das die Kieler bis zum 14. Januar im spanischen Oliva aufschlagen.

In der 80 Kilometer südlich von Valencia gelegenen Stadt bestreiten die Schleswig-Holsteiner auf dem Campos De Futbol des Beach & Golf Resorts Oliva Nova zwei Testspiele. Der Gegner für das erste Match am 7. Januar steht noch nicht fest, die zweite Partie steigt am 10. Januar (15.30 Uhr) gegen den belgischen Erstligisten KAA Gent.

Dann wird Linksaußen Steven Lewerenz nicht mehr dabei sein. Der 27-Jährige und die KSV haben den noch bis zum Sommer laufenden Vertrag zum Jahreswechsel aufgelöst, wie die Kieler mitteilten. Wohin es den gebürtigen Hamburger Lewerenz zieht, ist derzeit noch offen.

Möglicherweise verlässt in Kingsley Schindler ein Stammspieler die Kieler ebenfalls vorzeitig. Großes Interesse an dem Offensivakteur, für den Kiel wegen des auslaufenden Kontrakts nur noch in diesem Winter eine Ablöse erzielen kann, ist nach übereinstimmenden Medienberichten Ligarivale 1. FC Köln. Auch die Erstligisten Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg gelten als Interessenten.

Anders als die Kieler pausieren die anderen Nordclubs etwas länger. Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV steigt erst am Samstag wieder in den Trainingsbetrieb ein. Und als letzter Verein aus dem Nord-Trio startet der FC St. Pauli dann am Sonntag mit seinen Vorbereitungen.