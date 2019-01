Greifswald

Makaberer Fund: Greifswalder Urnen in Nordsee angespült

02.01.2019, 11:54 Uhr | dpa

An der niederländischen Nordseeküste sind drei Urnen aus dem Greifswalder Krematorium angespült worden. Die Urnen waren zur Seebestattung vorgesehen, wie die "Ostsee-Zeitung" am Mittwoch berichtete. Zunächst hatte ein 14-jähriger Junge eine Urne am Strand von Noordwijk entdeckt. Unweit davon wurden zwei weitere Urnen gefunden.

Die niederländische Reederei Trip Scheepvaart in Scheveningen gestand ein, dass ein Fehler bei der geplanten Seebestattung unterlaufen sei. Der nasse Karton mit den Urnen sei einem Mitarbeiter von der Reeling ins Meer gerutscht, sagte Silvia Roos von der Reederei der Deutschen Presse-Agentur. Die Urnen sollten aus dem Karton genommen, geöffnet und die Asche bei einer sogenannten anonymen Bestattung im Meer verstreut werden. "Der Vorfall ist uns sehr unangenehm."