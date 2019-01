Dummerstorf

32 Menschen starben bei Unfällen an Küsten und Seen

02.01.2019, 12:01 Uhr | dpa

An den Küsten, Binnenseen und Flüssen in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 32 Menschen tödlich verunglückt. Dabei starben bei Badeunfällen 25 Menschen, 14 mehr als im Jahr 2017, wie Robert Stahlberg von der Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Waldeck bei Rostock berichtete. Darüber hinaus seien Menschen etwa bei Sportbootunfällen gestorben oder ins Eis eingebrochen.

Als Ursachen für Badeunfälle seien immer wieder Leichtsinn sowie das Überschätzen der eigenen Fähigkeiten festzustellen, teilte die Wasserschutzpolizei weiter mit. Die Badenden würden die Kräfte der Wellen- und Strömungsverhältnisse oft verkennen. Auch das fast sechs Monate anhaltende Sommer- und Badewetter habe zur Erhöhung der Opferzahlen geführt. Drei Menschen seien nach erheblichem Alkoholkonsum ins Wasser gestürzt und ertrunken.