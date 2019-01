Hollstadt

Frauen verletzen sich bei Absturz in Scheune

02.01.2019, 12:05 Uhr | dpa

Zwei Frauen sind in der Neujahrsnacht in Unterfranken in einer Scheune in die Tiefe gestürzt und dabei verletzt worden. Die 20-Jährige und eine 28-Jährige waren an Silvester in Hollstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) "um die Häuser gezogen", wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weil zumindest eine der Frauen stark alkoholisiert war, kamen die beiden auf die Idee, ihre Tour durch eine offenstehende Scheune abzukürzen. Sie drangen durch eine Klappe in das Gebäude ein und stürzten etwa drei Meter in die Tiefe. Beide Frauen verletzten sich an der Wirbelsäule und wurden ins Krankenhaus gebracht.