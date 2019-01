Langenhagen

Tödlicher Brand in Kellerwohnung durch Bewohner entstanden

02.01.2019, 12:18 Uhr | dpa

Der tödliche Brand in einer Kellerwohnung in Langenhagen ist nach den Ermittlungen der Polizei durch Fahrlässigkeit entstanden. Wie genau das Feuer ausbrach, sei unklar, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Es sei aber wahrscheinlich, dass die Flammen durch eine umgefallene Kerze oder eine vergessene Zigarette entstanden. Einen technischen Defekt schlossen die Ermittler aus. Der 55-jährige Mieter der Wohnung war bei dem Brand am Samstag lebensgefährlich verletzt worden und starb später in einer Klinik. Feuerwehrleute hatten ihn in der Wohnung auf dem Boden liegend gefunden. Drei weitere Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Der Sachschaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.